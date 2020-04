Lipari, pulizia e decoro dei vicoli del centro storico: il via ai sopralluoghi

Prenderanno il via a Lipari capillari sopralluoghi per verificare lo stato di pulizia e decoro dei vicoli del centro storico. Sono stati disposti dall'assessore Massimo Taranto per ridare dignità ad una parte del tessuto storico dell'isola. In particolare le azioni che saranno poste in essere a seguito dei sopralluoghi, riguarderanno la riqualificazione dei luoghi e la rimozione forzata di impedimenti di qualsiasi natura, privata e pubblica, compresi gli arredi rotti o danneggiati, abbandonati abusivamente, che possono arrecare danno a cose e persone o che sono contrari alle norme di pubblico decoro e sicurezza dei luoghi.

«Tali interventi - afferma Taranto in riferimento alla bonifica programmata - non sono più procrastinabili. È impegno di tutta l'Amministrazione fare ogni sforzo perché l'isola sia pulita e curata, ma è necessaria la collaborazione dei cittadini nel rispettare le regole e nel provvedere, laddove ne hanno responsabilità, ai propri doveri verso la comunità, prendendosi cura del luogo in cui vivono a partire da quanto è di propria pertinenza».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE