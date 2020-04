Messina, conferimento rifiuti errato in zona Sud: multe di 450 euro a decine di cittadini

Messinaservizi Bene Comune comunica che oggi il personale della polizia municipale ha elevato decine di sanzioni da 450 euro ciascuna nell’Area Sud, da Giampilieri a Santa Margherita, per conferimento errato di materiali rispetto il calendario della differenziata. Gli stessi controlli saranno eseguiti nell’Area Nord sabato prossimo e saranno ripetuti nelle prossime settimane.

Il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo comunica "che domani essendo giorno prefestivo dell’1 maggio, non sarà possibile conferire ne indifferenziata e ne differenziata. Sabato prossimo 2 maggio, per quanto riguarda la raccolta differenziata visto che venerdì 1 maggio sarà festivo e non si espleterà alcun servizio, si recupererà il materiale previsto da calendario del venerdì nelle rispettive aree e quello di sabato con un doppio passaggio".

"Dai dati in nostro possesso - prosegue Lombardo - si registra inoltre, un 10% in meno di produzione di rifiuti differenziati e indifferenziati in città! Il calo ovviamente è collegato alla crisi dovuta all'emergenza Covid 19, confermando la stretta correlazione tra Pil e produzione dei rifiuti”.

© Riproduzione riservata