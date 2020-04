Taormina, manutenzione del cimitero: avviata la pulizia delle aree

L'attesa che volge al termine per il ritorno alla vita normale, a Taormina passa intanto da un segno di rispetto e di attenzione verso chi non c'è più. Nella località jonica sono stati, infatti, avviati dal Comune i lavori di ripulitura dei cimiteri. Le aree dove riposano i defunti sono ormai chiuse all'accesso ai cittadini dai primi giorni di marzo, da quando ebbe inizio il lockdown e venne impedita la fruizione di questi luoghi nell'àmbito dell'emergenza.

Da quel momento tanti taorminesi, come del resto ovunque, hanno atteso il momento di poter tornare idealmente a rivedere i loro cari per poter portare loro un fiore e pregare sulla loro tomba. In queste settimane si poteva uscire di casa soltanto per andare a fare la spesa, per andare a lavoro o in farmacia, c'è chi in qualche modo ha anche tentato di sottrarsi ai controlli per recarsi anche solo per qualche minuto davanti al cimitero, a Taormina come a Trappitello. Qualcuno ha anche lasciato dei fiori davanti ai cancelli. Adesso tra pochi giorni i cimiteri riapriranno.

