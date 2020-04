"Piano bollette" di Messina, alle 16 il via alla presentazione delle istanze per il rimborso

La partenza è slittata alla 16 di oggi, ma lo schema non è mutato. Anche il bando per il rimborso delle bollette dei messinesi messi in ginocchio dal virus, produrrà molte migliaia di istanze, ben oltre le 8500 dei buoni spesa. L'apertura della piattaforma digitale familycard.comune.messina.it parte dunque alle 16 e non più alle 10.

Sei ore dopo il previsto, per mettere a punto i passaggi tecnici necessari ad accelerare i tempi di saldo delle utenze che i messinesi presenteranno fino al 7 maggio, quando la prima finestra sarà chiusa.

