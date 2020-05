Messina, dal Comune via libera ai mercati biologici di Piazza Casa Pia e Piazza F. Lo Sardo

Un nuovo calendario per i mercati biologici di Messina. Il sindaco Cateno De Luca ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto l’anticipazione sia del Mercato del Biologico in Piazza Casa Pia che del Mercato alimentare a Km 0,00 in Piazza F. Lo Sardo al 2 maggio.

Il Comune ha disposto inoltre che i mercati rimasti sospesi, recuperino le domeniche del mese di aprile nelle giornate di sabato 9 maggio, sabato 16 maggio, sabato 23 maggio e sabato 30 maggio, in aggiunta alle giornate del 10, 17, 24 e 31 maggio 2020 in cui si svolge naturalmente il mercato.

Nell'ordinanza si prevede poi che, ai fini dello svolgimento del mercato gli operatori sono tenuti ad osservare le seguenti norme di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale:

– regolare l’afflusso di clienti al fine di evitare folle e assembramenti con rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro;

– uso di mascherina e guanti per tutti gli operatori e per la clientela;

– utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani da parte degli operatori che devono curare che gli stessi siano posti a disposizione della clientela.

