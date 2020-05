Fase 2 in Sicilia, dal 4 maggio più treni: nel Messinese corse raddoppiate

Buone notizie per i collegamenti ferroviari in Sicilia. Come sottolineato da una nota della Uiltrasporti Messina, dal 4 maggio in Sicilia ci saranno più treni regionali per la fase due. Per il territorio messinese raddoppia l’offerta ridotta al 20% dalla prima fase di emergenza Covid 19. Riprende anche la Metroferrovia cittadina ma con solo tre corse giornaliere.

"La fase due dell’emergenza Covid 19 con la ripresa di alcune attività produttive stabilite da Governo vede nei programmi di Trenitalia un incremento nel trasporto regionale siciliano fino a una media del 50% del totale dell’offerta commerciale prevista prima dell’emergenza Covid 19. Dopo la prima drastica riduzione i treni nell’isola passano da lunedì da 137 a 218 e nella provincia di Messina salgono dagli attuali 31 treni a 64, di fatto più del doppio".

Da un’analisi dei flussi pendolari infatti è emersa chiara "l’intenzione di concentrare da lunedì i maggiori incrementi dei convogli ferroviari sulle dorsali Messina- Palermo e Messina – Catania, dove alcune relazioni di viaggio restano tuttavia limitate nel territorio metropolitano per garantire più facilità di spostamento tra Patti – Milazzo e Messina. Sei diventano i collegamenti treno diretti da Messina a Palermo con inizio alle ore 4:50 e dieci i collegamenti giornalieri diretti tra Messina e Catania con la prima partenza alle ore 5:13".

Riprende dal 4 maggio, anche se in maniera ridotta, la Metroferrovia Messina – Giampilieri con tre corse giornaliere andata e ritorno concentrate nella fascia oraria mattutina. Partenze da Messina alle ore 5:45-6:15- 8:07 e ritorno da Giampilieri alle ore 6.45 - 7:42 – 8:47. "Oggi più che mai, rappresenta un’opportunità da sempre poco sfruttata dai cittadini messinesi - dichiara Giovanni Giordano responsabile settore mobilità della Uiltrasporti Messina – ma che, proprio in questa seconda fase di emergenza Covid 19 deve costituire un’alternativa per la mobilità cittadina della zona sud".

"Invitiamo l’amministrazione comunale – continua la Uiltrasporti Messina – a studiare opportune sinergie con l’Atm che dovrà affrontare sul trasporto urbano cittadino immani difficoltà per gestire con i mezzi e gli uomini a disposizione la fase di ripresa del servizio legata ai vincoli di distanziamento e sicurezza che le normative impongono a tutela dei lavoratori e dell’utenza. E’ indubbio – conclude la Uiltrasporti – che l’obbligo di ridurre al 40% massima la capienza di bus e tram per un periodo non certo breve di tempo, impone un’attenta riflessione su tutto il sistema di mobilità cittadino che non ha a nostro avviso ad oggi mezzi e uomini sufficienti e pertanto sarebbe quanto mai necessario in questa fase riprendere il dialogo con la Regione Sicilia perché solo l’incremento dei treni di metroferrovia, unito ad una necessaria campagna informativa all’utenza, possono essere un tassello fondamentale per superare le criticità a cui andremo certamente incontro nei prossimi mesi".

© Riproduzione riservata