"Come d'incanto", nuovo decesso per Coronavirus: è la 28esima vittima a Messina

Un nuovo decesso a Messina, ancora tra gli ospiti della casa di riposo “Come d'incanto”. A perdere la vita, all'ospedale “Cutroni Zodda” di Barcelona, una donna di 76 anni, la 28esima vittima della struttura per anziani di via Primo Settembre, la 51esima nel Messinese da quando è iniziata l'emergenza coronavirus.

Il coordinamento per l'emergenza evidenzia che nel bollettino regionale viene riportato, per mero errore materiale, un decesso in più a Messina. Sempre all'ospedale “Cutroni Zodda” si sono registrate anche due guarigioni, di due donne, entrambe di 92 anni (una delle quali è proprio un'ospite della casa di riposo “Come d'incanto”).

Arriva così a 124 il computo totale delle guarigioni, 26 delle quali di pazienti che erano posti in isolamento domiciliare. La giornata di oggi è stata a “contagi zero”: il totale degli attuali positivi scende infatti a 374, tre in meno rispetto a ieri, che corrispondono ai tre ricoveri in meno (le 2 guarigioni e il decesso, appunto).

