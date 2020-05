Quarantaquattro migranti sbarcano a Lampedusa, terzo approdo in 24 ore

Un gruppo di 44 migranti è sbarcato sull'isola di Lampedusa. Si tratta del terzo approdo nel giro di circa 24 ore. Nel pomeriggio di ieri sono giunti - dopo il soccorso, a circa 12 miglia dalla costa, di un barcone in avaria - 68 persone. Poi sono arrivati, in maniera autonoma, 9 tunisini e, questo pomeriggio, sono arrivati altri 44 nordafricani.

Anche loro sono stati portati nel molo Favarolo dove i 68 - recuperati dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza - e i 9 tunisini hanno trascorso la notte. I migranti dei primi due sbarchi lasceranno domattina, con il traghetto di linea, l’isola e verranno trasferiti a Porto Empedocle da dove poi raggiungeranno una struttura di Ragusa.

Gli ultimi arrivati, i 44 di questo pomeriggio, partiranno invece dopodomani mattina. I 44, che si trovavano su un gommone, sono stati intercettati in acque territoriali italiane da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza; sono quindi stati presi a bordo e trasportati a Lampedusa.

Il gommone si trovava in precedenza in acque sar maltesi e le autorità della Valletta avevano inviato un mercantile in zona per monitorare la situazione; visto che l’imbarcazione navigava e non c'erano problemi, il mercantile non è intervenuto ed il gommone ha proseguito il suo viaggio fino alle acque italiane dove è stato poi intercettato.

In mattinata un’altra imbarcazione con circa 90 a bordo - questa però in difficoltà - si trovava in acque sar maltesi. Uno dei mercantili inviati dalle autorità dell’isola li ha soccorsi e presi a bordo ed ora si trova in acque maltesi.

