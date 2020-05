Roccalumera, Gianluca torna a casa dopo 267 giorni tra ospedali e cliniche

Un post sul suo profilo social ha fatto gioire amici, conoscenti e quanti, sin dall'inizio, hanno seguito la sua drammatica vicenda: «Dopo nove lunghi mesi e tanti sacrifici sono tornato più forte di prima, soprattutto grazie a tutti voi che mi siete stati vicini con il pensiero e anche con la presenza». Gianluca Trimarchi è tornato finalmente a casa. Lo ha annunciato lui stesso, con uno stato d'animo in cui si dice «in vena di fare festa». Dopo 267 giorni tra ospedali e cliniche, il 27enne brutalmente aggredito la notte del 23 luglio 2019 a Santa Teresa dal 30enne messinese Francesco Saporito, è rientrato ieri nella sua abitazione di Roccalumera. Ad accoglierlo uno striscione sul cancello d'ingresso, “Bentornato a casa Pajuca, sei la forza della natura”, preparato dalle sorelle e dal fratello che lo hanno atteso a lungo in questi mesi difficili.

«Oggi, è un bel giorno a casa mia, nonostante la pandemia!», ha scritto la sorella maggiore Gabriella, che ha seguito particolarmente da vicino “Pagliuca”, così come viene chiamato per il suo ruolo di portiere nelle squadre da calcio, insieme a papà Gaetano e mamma Concetta.

Tanti i messaggi di felicità e auguri arrivati da centinaia di persone che, in questi mesi, non hanno mai mancato di far sentire la loro vicinanza alla famiglia. Dopo il delicatissimo intervento di cranioplastica a metà febbraio all'Irccs “Bellaria” di Bologna, dove Gianluca Trimarchi era stato trasferito dalla Neuroriabilitazione del Neurolesi “Bonino Pulejo”, eseguito dal professor Alfredo Conti, neurochirurgo di turno la notte in cui arrivò al Policlinico di Messina, il 27enne ha affrontato un periodo di riabilitazione in una clinica bolognese e adesso continuerà il percorso di cure a domicilio, vista anche l'attuale situazione emergenziale per la pandemia.

