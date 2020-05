La Fase 2 dei trasporti, da oggi a Messina più corse e più controlli

Oggi inizia la Fase 2 anche in casa Atm a Messina, con una rimodulazione del programma di esercizio, in via sperimentale per dieci giorni, per verificare il rispetto delle misure di sicurezza a terra (stazioni e fermate) ed a bordo dei mezzi (bus e tram).

Previsto il potenziamento della linea 1 Shuttle (da 6 a 9 corse), per garantire una frequenza di 20 minuti da lunedì a sabato; l'inserimento di ulteriori bus nelle linee 6/7 “Tipoldo/Zafferia”, nelle linee 8/9 “S. Filippo Sup./S. Filippo Inf./S. Lucia”, nelle linee 10/12 “S. Giovannello/Bordonaro” e nelle linee 18/19 “S. Michele”, le linee, cioè, in cui si sono registrate maggiori presenze.

