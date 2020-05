Messina, dopo 40 giorni gli anziani tornano alla "Come d'incanto"

È divenuta il più triste simbolo dell'emergenza coronavirus a Messina, pagando il prezzo più alto in termini di vite umane: 28 vittime sul totale delle 51 in città e provincia. Un lazzaretto. Ma oggi, dopo quaranta giorni di chiusura - la più letterale delle quarantene - riaprirà la casa di riposo “Come d'incanto”.

Già tra stasera e domani mattina è previsto il rientro nella struttura di via Primo Settembre del primo gruppo di anziani la cui vita, in quella che era divenuta la loro casa, è cambiata per sempre ad inizio marzo.

