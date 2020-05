Messina, parte la Fase anche per l'Atm: più corse, mascherine e guanti sui bus

Da stamattina alle ore 5 i lavoratori di Atm con il direttore generale Natale Trischitta hanno dato il via alle misure di contenimento e ai nuovi dispositivi, seguendo le direttive dell’ultimo Dpcm governativo, per avviare la cosiddetta ‘Fase 2’ dell’emergenza Coronavirus.

Implementati i servizi per i cittadini, previste più corse di bus e, allo stesso tempo, attuati degli accorgimenti per evitare possibili contagi, limitando assembramenti nei mezzi e nelle fermate della città di Messina.

Verificatori all'opera con maggiori controlli per evitare assembramenti e per verificare il possesso del titolo di viaggio. Tutti i cittadini per salire a bordo devono avere mascherine e guanti.

«Siamo certi che i cittadini, che in queste ultime settimane hanno tenuto dei comportamenti responsabili, seguiranno le buone pratiche previste per la loro incolumità e per quella dei lavoratori", ha affermato il dg dell'Azienda.

© Riproduzione riservata