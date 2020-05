Rimborso delle bollette, boom di domande a Messina: toccata quota 2200

A mezzogiorno di ieri hanno toccato già quota oltre 2200 le istanze arrivate per il rimborso delle bollette delle utenze di luce, gas e acqua. Le richieste economiche sono di oltre 620.000 euro, per una media, piuttosto alta, di 274 euro a famiglia.

Un dato in crescita rispetto ai primi due giorni e che potrebbe portare ad avere richieste superiori rispetto a quanto non sia stato stanziato, per il momento, dal Comune di Messina.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE