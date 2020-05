Differenziata a Messina, dal 18 maggio al via 4 micro zone nell'area Sud

Novità da Messinaservizi Bene Comune sul fronte della raccolta differenziata. Dal prossimo 18 maggio, infatti, verrà ampliato il servizio di raccolta Porta a Porta nell’Area Sud, Zona Gialla, nelle sottozone 1, 2, 3 e 4.

In particolare si tratta della microzona 1 Villaggi Cep, Vill. Unrra; microzona 2 S.S. 114 (da ponte S. Filippo a Largo La Rosa e Via M. Polo (da Largo La Rosa a S. Filippo ); microzona 3 Via del Carmine, Complesso Peloritano, Comp.sso Russotti - Q.to Nasisi (Via Staggno - Via Marchetta - Vico Vetro); microzona 4 Minissale, Stella Maris.

Da giorno 11 maggio all’ex Decon e all’isola di Pistunina i residenti potranno recarsi per eventuali ritiro dei mastelli o carrellati, ancora non consegnati. Nei prossimi giorni intanto saranno trasferite unità di personale dall’Area Centro all’Area Sud, al fine di poter adeguare la forza lavoro necessaria allo svolgimento del suddetto servizio.

Inoltre, i cassonetti dei rifiuti indifferenziati presenti a filo strada nelle sottozone coinvolte, verranno prelevati a partire dal 25 maggio.

© Riproduzione riservata