Messina, morto a 29 anni il dj Antonio Grillo: forse stroncato da un malore

Se n’è andato in silenzio, un controsenso assoluto per un ragazzo che aveva fatto della musica la sua vita: Antonio Grillo, 29 anni, è morto ieri nel letto di casa sua, a Santa Margherita.

A lanciare l’allarme - ricostruisce la Gazzetta del Sud oggi in edicola - sono stati i genitori, preoccupati perché il figlio non si era ancora alzato dal letto. Forse un malore ha determinato questa vera e propria tragedia. Immediatamente sono giunti i soccorsi nel villaggio della zona sud di Messina, ma non c’è stato nulla da fare.

Noto dj, conosciutissimo negli ambienti della movida messinese ma non solo, Antonio in questi giorni aveva provato tramite i social network a mantenere i contatti con i tanti che amavano ballare seguendo la miscela delle sue tracce, producendo dei “set” casalinghi.

