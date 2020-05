Messina, tre guariti nel Messinese: sono ex ospiti della casa di riposo "Come d'incanto"

Il coordinamento per l'emergenza coronavirus nell'area metropolitana di Messina informa che presso l'ospedale "Cutroni Zodda" di Barcellona sono state registrate 3 nuove guarigioni (tutti ex ospiti della casa di riposo "Come d'Incanto"), e conseguenti dimissioni, di pazienti ricoverati da circa un mese e mezzo e che erano risultati affetti da Covid-19: si tratta di due uomini di 81 e 78 anni e di una donna di 91 anni.

In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 sono ora complessivamente 130, 27 delle quali di pazienti che erano posti in isolamento domiciliare.

Per ora il trend resta stabile con dati in positivo, anche se un'eventuale nuova impennata potrebbe palesarsi la prossima settimana.

