Verifiche negli uffici dell'Asm di Taormina, la Polizia acquisisce diversi atti

Prosegue l'attività di accertamento avviata dalla Polizia di Stato all'Asm con il blitz operato martedì scorso negli uffici di contrada Lumbi. La Polizia si è recata anche ieri presso la sede dell'Azienda Servizi Municipalizzati per proseguire gli accertamenti della situazione, nell'àmbito di indagini che hanno portato, nell'arco delle ultime 48 ore, all'acquisizione di numerosi atti amministrativi inerenti le attività della partecipata del Comune di Taormina.

Continua ad esserci stretto riserbo sulle approfondite attività di indagine in corso.

