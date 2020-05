Messina, la Guardia di finanza consegna 12 tablet agli allievi dell'istituto Luciani

Le Fiamme gialle messinesi accanto agli studenti delle scuole di periferia per evitare che la sospensione della normale attività didattica causata dall’emergenza Covid-19 abbia come conseguenza la dispersione scolastica e l’interruzione di un percorso di crescita sociale e culturale di vitale importanza per lo sviluppo dei giovani.

Questa mattina il colonnello Gerardo Mastrodomenico, comandante provinciale della Guardia di finanza di Messina, ha consegnato 12 tablet agli allievi dell’istituto comprensivo “Albino Luciani” di Fondo Fucile, quartiere cittadino dove insistono decine di baracche e dove da anni si registra un alto tasso di delinquenza.

Il dono delle Fiamme gialle è stato rivolto agli studenti che non avevano la possibilità di seguire normalmente le lezioni perché non in possesso di adeguati strumenti tecnologici. A ringraziare i militari in nome del corpo docente e della popolazione studentesca dell’istituto è stata la dirigente scolastica Grazia Patanè.

