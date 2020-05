Poliziotto morto in servizio a Napoli, l'omaggio del Sap di Messina

Il Segretario Provinciale SAP Giorgio Gugliemo, per onorare la memoria del Collega Pasquale Apicella scomparso lunedì 27 aprile a Napoli mentre tentava di bloccare la fuga dei rapinatori che avevano appena tentato un colpo in banca, ha voluto rendere omaggio recandosi presso la lapide del monumento ai caduti posta all’interno della Caserma della Polizia di Stato “Nicola Calipari”.

Durante la cerimonia il Cappellano della Polizia di Stato Giovanni Ferrari ha dato la Benedizione e recitato una Preghiera ed è stato effettuato un minuto di silenzio.

“Purtroppo piangiamo un altro collega che ha sacrificato la propria vita per servire il Paese e per difendere la legalità. Un sacrificio che ci auguriamo non resti vano e che merita di essere adeguatamente ricordato. Per questo motivo contemporaneamente alla nostra Segreteria SAP, tutte le Segreterie SAP d’Italia hanno effettuato una cerimonia commemorativa. Pasquale lascia moglie e due figli piccoli a cui il SAP si stringe con calore ed affetto.” queste le parole del segretario SAP di Messina al termine della cerimonia.

