Gettano pesticidi in un terreno del Parco dei Nebrodi, tre denunce a Caronia

I carabinieri hanno denunciato a Caronia L.S., 60 anni, C.C., 53, e C.I.,32, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Dalle indagini avviate dopo la morte di un suino e su segnalazione di alcuni residenti si è scoperto che L.S., sversava pesticidi in un terreno a Caronia nel Parco dei Nebrodi.

In un locale di una vicina azienda di mobili, in uso a L.S. i militari hanno trovato i fusti con dentro i pesticidi. I fusti si trovavano in quel posto, da quando l’azienda di mobili, riconducibile agli altri due indagati, era subentrata in quella sede alla precedente ditta che operava nel settore agricolo.

I militari dell’Arma hanno trovato 60 fusti da 10 chili e 15 fusti da 5 chili contenenti pesticidi di terza classe di tossicità, aventi quale principio attivo il Dimetoato, sostanza classificata dalla normativa come pericolosa; 50 cartoni di polvere insetticida di prima classe di tossicità indicata in etichetta come «veleno».

