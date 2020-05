Impianto di depurazione in cattivo stato, sospese le attività di due hotel a Vulcano

Per gli alberghi “Les sables noir” e “Conti” di Vulcano arriva dal Comune di Lipari la notifica della «sospensione immediata dell'esercizio dell'attività turistico-ricettiva per carenza dei requisiti di natura tecnico-edilizia dei locali dove le due strutture operano».

Una doccia fredda sulle due attività e sui tentativi di ripresa delle Eolie e in generale e di Vulcano in particolare in un contesto già difficile per l'emergenza sanitaria in corso, che alle Eolie assume i connotati di un'emergenza economica, turistica e occupazionale, ancorché stagionale, di particolare difficoltà.

«Questo - come si legge nel testo dell'ordinanza, a firma del funzionario direttivo delegato, geometra Placido Sulfaro - sino alla data di riattivazione della certificazione di agibilità dell'immobile, oggetto dell'attività».

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE