In Sicilia bar, ristoranti e panifici aperti anche la domenica per domicilio o asporto

Anche la domenica si potranno fare delle ordinazioni e recarsi nei bar di tutta la Sicilia per il servizio da asporto.

Lo decide una nuova circolare della Protezione civile che stabilisce che anche ristoranti, bar o pasticcerie che svolgono servizi per la vendita di prodotti alimentari come quelli da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria possono restare aperti.

La circolare n. 15 che porta la data di ieri chiarisce il divieto di assembramenti e l'obbligo di indossare le mascherine durante la fila per l’asporto.

Per bar e ristoranti, che al momento dunque operano a metà servizio, con asporto e domicili, il 18 maggio dovrebbe essere la data della riapertura definitiva. Il governo, probabilmente a metà della prossima settimana, tirerà le somme e predisporrà il nuovo Dpcm. In ogni caso, è impensabile di allentare ulteriormente le misure prima del 18 maggio, come è stato ribadito da Roma alle Regioni che hanno tentato una fuga in avanti.

