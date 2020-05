Un nuovo caso di coronavirus nel Messinese, è una donna di Leni

Un guarito in più, un ricovero in meno, ma anche un nuovo caso positivo. Rimane stabile la “curva” dell'emergenza coronavirus a Messina.

Nella giornata di oggi si è registrata una nuova guarigione all'ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona: ad essere dimesso, un ex paziente dell'Irccs Neurolesi, un uomo di 56 anni. In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 di pazienti che erano stati ricoverati sono ora 111, a cui se ne aggiungono 32 di pazienti che erano stati posti in isolamento domiciliare. Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti è ora pari a 143.

Il nuovo positivo al Covid è una donna di nazionalità straniera, residente a Leni, nell'isola di Salina, che si trovava per lavoro al Nord e che era rientrata sull’isola, il 20 aprile scorso.

