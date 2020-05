Grave incidente sulla Palermo-Catania, muore una donna: traffico in tilt

Tragico incidente in prossimità dello svincolo di Casteldaccia, lungo l'autostrada Palermo-Catania. La vittima è Maria Rita Elamo, 49 anni, alla guida di una Land Rover che viaggiava in direzione della città etnea.

Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è finita nell'altra carreggiata. L'impatto si è rivelato violentissimo e nonostante l'intervento dei sanitari del 118 per la donna non c'è stato nulla da fare.

Sul posto personale dell'Anas e forze dell'ordine. Traffico, inevitabilmente, si è registrato in prossimità dello svincolo di Casteldaccia.

