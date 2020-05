Scosse e boati, l'Etna si risveglia: trema la terra sul versante sud-occidentale

Trema la terra sul versante sud-occidentale dell'Etna. Una scossa di terremoto alle 22.02 di venerdì sera è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Epicentro dell'evento il territorio di Santa Maria di Licodia. Il sisma ha avuto una intensità di magnitudo 2.4, a circa 800 metri a sud-est del centro abitato licodiese, ad una profondità di oltre 4 chilometri. La scossa è stata percepita a Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Paternò e Ragalna.

Altro terremoto, poco prima delle 01.50, di magnitudo 1.9 in territorio di Catenanuova, nell'ennese. Sisma avvertito a macchia di leopardo dalla popolazione locale. Per entrambi i terremoti non si sono registrati danni. Intanto l'Etna continua, a fasi alterne, a far sentire la propria “voce”.

