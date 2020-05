Bimbo partorito in autostrada sulla Palermo-Messina, l'Asp finisce nel mirino delle critiche

Ancora qualche giorno di degenza e dopo faranno rientro nella loro casa di contrada San Piero, nel comune di Militello Rosmarino, la giovane donna, casalinga, mamma di altri tre figli, sposata con un operaio, che giovedì sera ha partorito con la preziosa assistenza del marito in una piazzola d'emergenza dell'autostrada Messina-Palermo perché colta dalle insistenti e frequenti doglie a pochi chilometri dallo svincolo di Patti per andare a partorire nel locale presidio ospedaliero.

La notizia ha suscitato proteste e riflessioni in merito alla sospensione del punto nascita, da ben otto mesi, all'ospedale di Sant'Agata dove l'Asp di Messina non è riuscita a trovare anestesisti per assicurare la guardia attiva h24.

© Riproduzione riservata

