Malore durante un’immersione nello Stretto, muore un ex consigliere di circoscrizione di Messina

Un malore durante l'apnea in un'immersione: sarebbe morto così Giuseppe Sanò, 42 anni, ex consigliere della sesta Circoscrizione di Messina. Era stato candidato alle europee per +Europa ottenendo duemila voti: il secondo dei più votati in città dopo l’assessore Dafne Musolino.

Il suo cadavere è stato ritrovato nelle acque dello Stretto oggi pomeriggio, intorno alle 17, nel mare antistante Torre Faro a Messina. Galleggiava a poca distanza dalla riva ed è stato recuperato da una motovedetta della Guardia costiera.

Indaga la sezione di polizia giudiziaria della Capitaneria di porto di Messina.

