Gioiosa Marea, il sogno acqua potabile a San Giorgio si concretizzerà dopo un decennio

I soldi ci sono, il progetto esecutivo pure, e dunque a Gioiosa Marea non rimane che la gara d'appalto per i lavori di realizzazione del potabilizzatore nella frazione di San Giorgio. Che consentirà di razionalizzare al meglio il sistema di approvvigionamento idrico. Progettista è l'ingegnere Giovanni Barone, incaricato nel 2010 dal sindaco Ignazio Spanò. «Questa sarà la soluzione di uno dei problemi più importanti di San Giorgio, un impegno programmatico che la mia amministrazione ha avviato da quando ho formalizzato l'incarico all'ingegnere Barone» - ha dichiarato il sindaco - . Una volta ottenuto il mutuo con la cassa depositi e prestiti per 965 mila euro, e concluso l'iter del progetto esecutivo, non resta che bandire la gara. Sarà realizzato nell'area retrostante dell'ex palazzetto dello sport, dove ci sono i pozzi».

L'intervento ha lo scopo di riordinare il sistema di alimentazione delle risorse idriche esistenti e di superare le notevoli criticità legate alla qualità delle acque oggi disponibili, che non ne consentono l'uso potabile. Quelle al momento utilizzate sono costituite da acque di pozzo che si presentano infatti fortemente salmastre. Saranno previste adesso opere di protezione dei pozzi attualmente sfruttati ed alcuni interventi per migliorare il sistema di adduzione, il serbatoio di accumulo e l'impianto di sollevamento.

