Malore durante il bagno in mare, 32enne muore annegato ad Avola

Un uomo di 32 anni è morto nelle acque del mare ad Avola, in provincia di Siracusa, mentre stava facendo il bagno.

Secondo una prima ricostruzione della Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta, l’uomo, residente in un altro Comune della provincia di Siracusa, si era recato sul litorale avolese in compagnia di un’altra persona che avrebbe preferito rimanere in spiaggia.

Il trentaduenne aveva deciso di fare un tuffo ma poco dopo avrebbe avvertito un malore. Alcuni testimoni si sono gettati in acqua nel tentativo di soccorrerlo ma quando l’uomo è stato portato a riva era già morto. Il pm di Siracusa, Gaetano Bono, ha incaricato il medico legale di eseguire l’ispezione cadaverica sulla vittima.

