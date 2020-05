Messina, riprende la manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica: ecco dove

Dopo la sospensione dei lavori a causa dell'emergenza "Covid-19" e la necessaria riorganizzazione per lavorare in sicurezza, è stato aggiornato a Messina il programma degli interventi di "Relamping" e di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica. Gli interventi scattati già ieri riguardano il "Relamping" della via Gelone, delle vie Emilia, Toscana, Vittorio Veneto, Siracusa, Abruzzi e Umbria, a seguito del completamento degli interventi di riqualificazione delle linee elettriche di via La Farina e della via Bonino.

Altre sei squadre stanno effettuando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutte le circoscrizioni, ha fatto sapere l'assessore Francesco Caminiti. Con l'appalto in corso, sono stati trasformati a led 3.400 punti luce, sul totale di 8.300 previsto di ultimare entro settembre 2020.

