Messina, passaggio pedonale in viale della Libertà: dal 14 maggio divieto di sosta

Da giovedì 14 maggio, a Messina è stato disposto il divieto di sosta in alcuni tratti di viale della Libertà per la realizzazione di un passaggio pedonale protetto sulla carreggiata stradale in adiacenza al marciapiede, in prossimità della rada San Francesco. Il passaggio si potrà utilizzare durante i lavori che saranno eseguiti nell’ambito del progetto di adeguamento funzionale delle aree in concessione alla Caronte & Tourist S.p.A., il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici ha disposto provvedimenti viari.

Da giovedì, per un periodo di 60 giorni, vigerà il divieto di sosta, per tratti di intervento, sul lato est della carreggiata est di viale della Libertà, nel tratto compreso tra la fontana del Lauro e la biglietteria passeggeri della Caronte & Tourist S.p.A. adiacente il ristorante L’Ancora.

Secondo il cronoprogramma dei lavori, il divieto interesserà sino a domenica 24 il tratto di viale dalla Fontana del Lauro per una lunghezza di 44,18 in direzione nord; da lunedì 25 all’8 giugno, quello dal termine del tratto precedente per una lunghezza di 44,16 metri in direzione nord; dal 9 al 21 giugno, sempre dal termine del tratto precedente per una lunghezza di 44,17 metri in direzione nord; dal 22 giugno al 3 luglio, dal termine del tratto precedente per una lunghezza di 44,17 metri in direzione nord; ed infine dal 3 all11 luglio, il tratto di viale della Libertà a partire dal precedente per una lunghezza di 66,96 metri sempre in direzione nord.

