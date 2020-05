Sanità in Sicilia dopo il Coronavirus, al Policlinico di Messina un nuovo padiglione

Recupero dell’ex Cto di Palermo per trasformarlo in ospedale per malattie infettive, realizzazione di un grande laboratorio microbiologico in sinergia con l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, riconversione dell’ospedale di Marsala, nuovo padiglione al Policlinico di Messina.

Sono alcuni degli interventi infrastrutturali di una nuova pianificazione strategica su cui sta lavorando l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Per potere definire il quadro delle azioni post-Covid-19, il governo Musumeci aspetta di capire quante risorse metterà a disposizione lo Stato; intanto i tecnici dell’assessorato stanno prevedendo una serie di azioni per implementare il sistema sanitario regionale. Domani l'assessore Razza riferirà in commissione Sanità all’Ars sulle strategie in corso.

