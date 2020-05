Dalla Guinea Equatoriale a Palermo con il Coronavirus: Jaime non è più in coma farmacologico

Jaime Mba Obono, l’informatico 49enne della Guinea Equatoriale, con nazionalità italiana, fatto giungere a Palermo nei giorni scorsi con un volo militare, non è più in ventilazione meccanica, ma assistita e non è più in coma farmacologico; è sempre intubato e sedato, ma la respirazione è per metà spontanea e per metà assistita dal respiratore.

Da tre giorni le analisi della funzionalità renale, sebbene ancora a livelli alti, si sono abbassate, per cui niente dialisi. Lo rende noto la moglie Chiara Beninati. «Non abbassiamo la guardia - afferma - ma godiamo di piccoli risultati che sono per noi grandi vittorie. Confidiamo che questa tendenza continui nei prossimi giorni».

