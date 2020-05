Fase 2, così Messina si prepara a vivere l'estate "a cielo aperto"

Come ridisegnare la città per coniugare le esigenze economiche delle aziende e la necessità di dare ordine all'utilizzo degli spazi pubblici: è questo uno dei temi che verrà affrontato nei prossimi giorni, nel momento in cui il sindaco Cateno De Luca farà ritorno in città dopo la breve pausa legata a seri motivi familiari.

C'è già in mente una bozza di piano che riguarda tutte le piazze ma anche porzioni importanti del tessuto urbano, soprattutto lungo le principali arterie cittadine. Si studiano anche gli esempi di altre città che si stanno muovendo in questa direzione.

Dare la possibilità a bar, ritrovi, ristoranti - che in una realtà come Messina sono, poi, la spina dorsale dell'economia turistica, soprattutto nella stagione estiva - di rispettare le regole del distanziamento sociale, ampliando le proprie superfici e, dunque, utilizzando gli spazi antistanti o limitrofi al proprio esercizio commerciale, implica una serie di conseguenze sul piano viario, urbanistico, di arredo e di sicurezza.

