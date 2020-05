Differenziata a Messina, Lombardo (MSBC): “Dal 18 Maggio 4 nuove micro-zone nell'Area Sud"

“Messinaservizi Bene Comune come già annunciato da lunedì 18 Maggio attiverà 4 nuove microzone per la differenziata nella Area Sud in particolare verrà ampliato il servizio di raccolta porta a porta, nella Zona Gialla, nelle rispettive sottozone 1, 2, 3 e 4”. Così il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo.

“Si tratta della microzona 1 Villaggi Cep, Vill. Unrra; microzona 2 S.S. 114 (da ponte S. Filippo a Largo La Rosa e Via M. Polo (da Largo La Rosa a S. Filippo ); microzona 3 Via del Carmine, Complesso Peloritano, Comp.sso Russotti - Q.to Nasisi (Via Staggno - Via Marchetta - Vico Vetro); microzona 4 Minissale, Stella Maris. Domenica per lunedì si inizierà conferendo umido - continua Lombardo - Per quanto riguarda il conferimento di vetro o carta, gli abitanti di queste nuove microzone dovranno allinearsi a quanto previsto da calendario e conferire già lunedì 19 Maggio per martedì carta nei mastelli/carrellati blu".

"Ricordiamo inoltre, per le successive volte, che nel nostro sito www.messinaservizibenecomune.it troverete sempre il calendario aggiornato per il conferimento settimanale di vetro e carta, così come ogni lunedì saprete cosa conferire consultando le nostre pagine Facebook, Instagram, Twitter e Telegram. Nel sito http://www.messinafadifferenza.it/ troverete pure i calendari completi delle differenti Aree con i materiali da conferire giornalmente. I residenti di queste microzone potranno recarsi per eventuali ritiro dei mastelli o carrellati, ancora non consegnati, all’ex Decon e all’isola ecologica di Pistunina".

Nei prossimi giorni intanto, saranno trasferite unità di personale dall’Area Centro all’Area Sud, al fine di poter adeguare la forza lavoro necessaria allo svolgimento del servizio. Inoltre, i cassonetti dei rifiuti indifferenziati presenti a filo strada nelle sottozone, verranno prelevati a partire dal 25 Maggio. In caso di conferimento errato di materiali rispetto il calendario nei carrellati o mastelli, tutto il condominio o, nel caso di casa singola i residenti dell’unità abitativa, verranno multati.

Una sanzione è prevista per chi conferisce fuori orario, poiché rammentiamo che è possibile esporre i rifiuti per la differenziata solo dalle 21 alle 5 del mattino. "Confidiamo che i cittadini di queste microzone si adeguino al nuovo tipo di raccolta che non è complicata e rispetta l’ambiente e il territorio con il riciclo dei materiali".

