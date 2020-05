Il Coronavirus lo blocca in Argentina, “Jesus” ritorna a Naso dopo 50 giorni

Dopo due mesi di attesa e preoccupazione si è sbloccata la vicenda di Carlo Collovà, l'imprenditore di Ponte Naso bloccato in Argentina, insieme ad una quarantina di connazionali, a causa della pandemia del covid-19. Infatti l'uomo, detto “Jesus”, potrà finalmente rientrare a casa già nelle prossime ore.

"Giovedì sera (stasera per chi legge ndc) ci sarà il prossimo volo per l'Italia, finalmente è arrivato anche il mio turno di tornare a casa». Così Collovà ha dato l'annuncio, a familiari e amici, sulla propria pagina Facebook. «È stato un periodo lungo e difficile - prosegue il giovane imprenditore - che per me volge al temine, purtroppo così non sarà per tanti altri che sono ancora qui o in altre parti del mondo, lontani dalla propria terra, dalla propria casa e dalle loro famiglie".

