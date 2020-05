Letojanni, messa in sicurezza dei torrenti: in arrivo i primi fondi

Sta per arrivare la prima anticipazione dei finanziamenti per la messa in sicurezza dei torrenti Andreana e Papale di Letojanni. Le somme rientrano tra quelle stanziate attraverso il Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020, nel campo degli interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.

Sono stati notificati al Comune i due decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente con cui sono state approvate le convenzioni stipulate tra i due enti per la realizzazione delle opere.

