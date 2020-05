Coronavirus, a Messina test gratuiti per medici e odontoiatri

"Test anti covid-19 per tutti" sono le parole chiave dell’iniziativa voluta dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina con l’obiettivo di ampliare le già valide disposizioni dell’Assessorato regionale alla Salute del 4 maggio, che prevedeva lo screening per varie figure professionali ma che lasciava de facto scoperte alcune categorie di personale medico e odontoiatrico, non secondarie, come liberi professionisti in servizio attivo e pensionati.

L'Ordine messinese adesso ha deliberato un’azione sussidiaria, garantendo la dispensazione gratuita del test qualitativo e rapido a tutti i suoi iscritti medici e odontoiatri non rientranti già negli elenchi assessoriali, in particolare: dipendenti da strutture private sanitarie o strutture residenziali sanitarie accreditate e contrattualizzate o case di riposo che non garantiscono il test a proprie spese ai propri dipendenti (dietro esibizione di certificato che comprovi il fatto); liberi professionisti (anche pensionati); specialisti convenzionati esterni accreditati.

Ogni iscritto interessato dovrà collegarsi al portale dell’Ordine (www.omceo.me.it) e cliccare sull'icona covid-19 tramite la quale accederà alla compilazione di un modulo online di richiesta test: seguirà email di risposta con l’appuntamento presso la sede dell’Ordine per i residenti in città, o in altra sede in provincia il più possibile vicino al luogo di residenza.

