Sette nuovi casi di Coronavirus a Catania, provengono tutti da altre province

Individuati nella giornata di ieri sette casi di positività al coronavirus all’ospedale «Garibaldi» di Catania: persone provenienti prevalentemente da altre provincie. I pazienti, che attualmente non mostrano alcun sintomo della malattia, sono stati subito posti in stato di isolamento all’interno di un’apposita «Area Grigia», creata allo scopo di evitare la diffusione del contagio sul territorio, nell’attesa di essere sottoposti quanto prima a un secondo tampone.

La loro individuazione, sottolineano dal «Garibaldi», sono frutto dei percorsi di pre-ricovero messi a punto per garantire un accesso sicuro nelle strutture sanitarie, grazie a un controllo preventivo ai processi di ospedalizzazione.

"Confidiamo che in questa fase di maggiore libertà sociale - afferma Bruno Cacopardo, direttore dell’Unione operativa di Malattie Infettive del Garibaldi Nesima - i cittadini si riaffacciano alle regole del buon senso e continuino ad applicare le regole minime necessarie, come quella di indossare le mascherine o di lavare adeguatamente le mani".

Tra le modifiche organizzative messe in atto per la gestione della Fase 2, oltre che una dettagliata azione di formazione interna per la corretta procedura diagnostica dei tamponi, l’Arnas Garibaldi ha attivato anche un sistema di controllo informatico degli accessi, ambulatoriali o di ricovero, realizzato grazie all’aiuto di un App capace di effettuare un riscontro diretto della ricetta e dell’archivio prenotazioni.

Peraltro, al presidio Garibaldi-Nesima è stato avviato un’ulteriore misura di prevenzione con un sistema di controllo degli accessi in ospedale affidato interamente a steward professionisti.

