Violano gli arresti domiciliari e le misure anti Covid, due arresti a Messina

Entrambi agli arresti domiciliari, entrambi sorpresi a violarne le prescrizioni.

È quanto accaduto nel corso della giornata di ieri: intorno alle 12.30 è scattato il primo arresto nei confronti di un cittadino di nazionalità marocchina, 28 anni, con numerosi precedenti di polizia a suo carico tra i quali lesioni personali, furto, minacce e atti persecutori. I poliziotti delle Volanti lo hanno sorpreso a passeggiare lungo il viale Giostra.

Il secondo arresto per evasione è stato invece eseguito nel pomeriggio, intorno alle 17.30. Messinese, 40 anni, con numerosi precedenti di polizia a suo carico, non era in casa quando i poliziotti delle Volanti hanno effettuato il regolare controllo domiciliare. Dopo circa venti minuti di attesa, lo hanno visto percorrere di gran corsa il viale Regina Margherita, tentare di nascondersi alla vista degli agenti e scavalcare maldestramente il cortile della propria abitazione.

Entrambi sono stati inoltre sanzionati per aver violato le misure di contenimento dell’epidemia da virus COVID-19.

