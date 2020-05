Messina, lunedì e martedì possibili disagi nell'erogazione idrica

Possibili disagi nell'erogazione idrica a Messina. Lo rende noto l'Amam attraverso una nota ufficiale: "L'intervento del gestore di energia elettrica comporterà momentanee sospensioni del flusso d'acqua che da Fiumefreddo giunge alla rete cittadina".

"A causa di lavori programmati da Enel Distribuzione, nei prossimi giorni, il flusso d'acqua che, dalla Centrale Torrerossa dell'Acquedotto di Fiumefreddo, attraverso la condotta adduttrice, giunge alla rete idrica di Messina potrebbe fermarsi per alcune ore, sicché le fasce orarie di erogazione potrebbero subire variazioni nelle giornate di Lunedì 18 e Martedì 19 maggio prossimi, specialmente nelle zone del centro e a nord della Città".

"Come di consueto, forniremo ogni aggiornamento e, intanto, ci scusiamo per i possibili disagi, invitando i nostri utenti a segnalare eventuali situazioni di particolare bisogno, per le quali Amam è sempre pronta a intervenire secondo protocollo".

