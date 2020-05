Femminicidio nel Nisseno, pensionato uccide la moglie con una coltellata a Niscemi

Femminicidio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Un pensionato, Vincenzo Buccheri, per il quale la settimana scorsa era stato richiesto il trattamento sanitario obbligatorio, questa mattina - secondo una prima ricostruzione da parte dei Carabinieri - ha sferrato una coltellata alla moglie non lasciandole scampo.

La donna, secondo una prima ricostruzione, è stata colpita al collo. L’episodio è avvenuto all’interno della casa della coppia. Sono stati i vicini di casa a chiedere l’intervento degli operatori del 118. Sul femminicidio indagano i Carabinieri della Stazione di Niscemi e quelli del Reparto territoriale di Gela.

Si chiamava Giuseppa Pardo ed aveva 66 anni la pensionata uccisa questa mattina dal marito. Il femminicidio è avvenuto all’interno dell’appartamento coniugale sito in via Giovanni Falcone, al civico 43. I coniugi Buccheri avevano due figli. Su quanto accaduto all’interno dell’appartamento stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Niscemi e quelli del Reparto Territoriale di Gela. Secondo una prima ricostruzione la donna è stata colpita con un coltello alla gola ed è morta dissanguata.

"Ho ucciso mia moglie, sono qui per costituirmi", con queste parole Vincenzo Buccheri si è presentato alla caserma dei carabinieri subito dopo l'uxoricidio. L'uomo non ha manifestato alcuna emozione ed è apparso tranquillo. I militari, coordinati dal colonnello Ivan Borracchia, si sono subito recati in casa dei due coniugi dove hanno trovato il cadavere di Giuseppe Pardo in una lago di sangue.

L'uxoricida si trova in questo momento in stato di fermo nella caserma dei carabinieri, a disposizione del sostituto procuratore di Gela Mario Calabrese. La famiglia Buccheri ha sempre goduto di grande stima in paese, per la serietà dei genitori e per l'impegno professionale e sociale dei due figli: un maschio, vigile urbano a Niscemi, e una femmina, che insegna in Lombardia dove vive col marito, agente di polizia penitenziaria.

