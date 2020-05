In Sicilia mascherina anche all'aperto, Musumeci: verso sanzioni per chi non la usa

Pronte le multe per chi va in giro senza mascherina in Sicilia. L'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione nell'Isola, anche all'aperto, è stato al centro del dibattito (anche sui social) nelle ultime ore. L'annuncio era arrivato ieri sera dal presidente della Regione, Nello Musumeci che, durante un video in diretta su Facebook, ha anche indossato la mascherina.

"Per ora non abbiamo posto alcuna sanzione per chi gira senza mascherina - ha detto oggi il governatore - ma ho visto tante persone che girano senza e non escludo nei prossimi giorni di prevedere sanzioni".

Nel provvedimento firmato ieri, Musumeci prevede in Sicilia, tra l'altro, che "è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca" e che "il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo".

