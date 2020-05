Erosione costiera, interventi tra Patti e Tusa per far rivivere le spiagge

È solo una prima tranche di lavori, ma rappresenta già un significativo passo verso la salvaguardia della costa tirrenica martoriata dall'erosione, quella mandata in appalto dall'Ufficio del commissario per il dissesto idrogeologico della Sicilia.

Si tratterà di interventi di ripristino dei litorali, riguardanti le esistenti opere di difesa e le spiagge emerse, che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità visti i danni procurati dalle mareggiate dell'ultima settimana dello scorso dicembre.

Un piano da circa 6,5 milioni di euro da realizzare nelle more dell'attuazione complessiva del Contratto di costa “Tirreno 1”, per cui è tuttora in corso la gara per i servizi di progettazione, finalizzato ad un ampio e strutturato sistema di azioni integrate di salvaguardia e riqualificazione sugli oltre 80 chilometri di costa tra Patti e Tusa.

