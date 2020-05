Fase 2, in Sicilia barbieri e parrucchieri anche a domicilio: arriva la circolare

Con riferimento all'articolo 6 dell'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e in particolare all'autorizzazione a svolgere servizi alla persona anche a domicilio, la Protezione civile dell'isola precisa che: le prestazioni rese in luogo diverso dai locali destinati all'esercizio dell'attività sono ammesse esclusivamente nei seguenti casi: in modo saltuario ed eccezionale, presso il domicilio del cliente, in caso di impedimento per ragioni di salute di quest'ultimo; presso luoghi in cui si svolgono eventi e/o spettacoli; nei luoghi di cura e nelle case di riposo, di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi oggetto di specifiche convenzioni con pubbliche amministrazioni.

I superiori servizi alla persone a domicilio, devono essere espletati dai titolari di imprese, o da loro dipendenti, che esercitano l'attività nel rispetto delle normative vigenti.

