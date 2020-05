Coronavirus a Messina, i ricoveri continuano a scendere: ma ci sono due nuovi positivi

Continua a scendere il numero dei ricoveri, ma ci sono due positivi in più. Il bollettino del coronavirus, nel Messinese, “regala” cinque nuove guarigioni, tre delle quali sono avvenute al Policlinico: si tratta di 2 donne di 81 e 42 anni e di 1 uomo di 74 anni.

Altre due, invece, arrivano da malati di Covid che erano posti in isolamento domiciliare. Il totale, dunque, è di 215 guariti, di cui 137 in precedenza ricoverati e 78 in quarantena tra le mura di casa. Sempre al Policlinico si registra, inoltre, un'ulteriore dimissione di una paziente che, pur non risultando clinicamente guarita dal coronavirus, è ora asintomatica ed è stata quindi posta in isolamento domiciliare.

Il numero dei ricoveri a Messina e provincia è pertanto pari a 35. Il 3 maggio scorso, alla vigilia dello stop al lockdown, erano 76, ben 41 in più. E' invece sceso a 5 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (il 3 maggio erano 11).

