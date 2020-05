Corruzione all'Anas di Catania, condannati dipendenti e imprenditori

Sono stati condannati i dipendenti dell’Anas e due imprenditori che avevano chiesto il patteggiamento nell’ambito dell’inchiesta «Buche d’oro». Il giudice per le udienze preliminari, Luca Lorenzetti, ha inflitto pene che vanno da un minimo di un anno e 9 mesi a un massimo di quattro anni per corruzione.

La Guardia di finanza arrestò in flagranza funzionari dell’Anas, accusati di aver intascato mazzette da un imprenditore per i lavori di rifacimento delle strade statali della Sicilia orientale e centrale. Il gup Luca Lorenzetti ha inflitto per corruzione quattro anni ciascuno a Riccardo Contino, Giuseppe Romano; due anni e 11 mesi a Giorgio Gugliotta; tre anni e sei mesi a Giuseppe Panzica; un anno e nove mesi a Gaetano Trovato, tutti dipendenti dell’Anas.

Condannati a due anni ciascuno gli imprenditori Vincenzo Baimonte e Vito D’Anna. Il giudice ha accolto il patteggiamento della pena ma non ha concesso le pene accessorie chieste dalla Procura. Restano ai domiciliari Contino, Romano, Gugliotta e Panzica.

di Per Trovato e in virtù della sospensione della pena (un anno e 9 mesi), il giudice ha deciso anche la scarcerazione dai domiciliari. La scorsa udienza il gup Lorenzetti aveva aveva stralciato la posizione dei sette dei tredici imputati dopo avere ottenuto il via libera della Procura che aveva dato parere favorevole.

