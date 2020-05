L'Ateneo di Messina ricorda la Strage di Capaci in diretta su Rtp e Gazzettadelsud.it

Sabato prossimo, giorno in cui ricorre il XXVIII anniversario della strage di Capaci, l'Ateneo di Messina ricorderà il giudice Giovanni Falcone e tutte le vittime dell' attentato. L'evento, intitolato "23 maggio 2020. Che le cose siano così non vuole dire che debbano andare così" verrà trasmesso in diretta, alle ore 12,30, sulla pagina Facebook dell'Università di Messina, sul canale Rtp e su Gazzettadelsud.it.

Insieme al ricordo del magistrato antimafia verrà, anche, rinnovato quello della moglie Francesca Morvillo (anch'essa magistrato) e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il programma verrà inaugurato dai saluti istituzionali del Rettore, Salvatore Cuzzocrea e del Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi.

Interverranno, inoltre, i Procuratori della Repubblica, rispettivamente di Messina e Roma, Maurizio De Lucia e Michele Prestipino Giarritta. Ulteriori contributi saranno forniti dal Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti e dal giornalista Enrico Bellavia. L'iniziativa sarà moderata dal giornalista Nuccio Anselmo.

© Riproduzione riservata