L’incidente mortale di Gianluca Cerra a Messina, l'automobilista a giudizio per omicidio stradale

S’è chiusa con il rinvio a giudizio per omicidio stradale aggravato l’udienza preliminare davanti al gup Simona Finocchiaro, per l’incidente mortale avvenuto il 31 marzo 2019 in via D’Anfuso, nel quale perse la vita il 24enne Gianluca Cerra. L’Honda Sh 300 a bordo del quale si trovava il giovane si scontrò con una Fiat Idea condotta dal 29enne Pippo Iovino. Il centauro, che lavorava in un vicino supermercato, dopo il terribile impatto morì.

Il gup Finocchiaro ha deciso il rinvio a giudizio di Iovino, il processo davanti alla prima sezione penale inizierà il 16 aprile del 2021. L’automobilista è stato assistito dall’avvocato Enzo Grosso, mentre ieri per i numerosi familiari sono intervenuti come parte civile gli avvocati Giovanni Calamoneri, Vincenzo Trimarchi, Giovanni Laresca e Antonella Russo. Come responsabile civile s’è costituita in giudizio con l’avvocato catanese Massimiliano Di Stallo anche la compagnia assicurativa Allianz, che copriva la polizza dell’auto guidata da Iovino.

Terribile incidente mortale a Messina, le drammatiche foto da via Andrea D'Anfuso I soccorsi in via D’Anfuso L’impatto non ha lasciato scampo a un 22enne La via D’Anfuso Oltre ai parenti della vittima, presenti anche diversi curiosi Lo scooter della vittima Il corpo senza vita di Gianluca Cerra L’auto che ha travolto lo scooter Violentissimo l’impatto tra auto e moto

