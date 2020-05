Incidente sul lavoro nell'Ennese, operaio precipita da un tetto e muore

Incidente mortale sul lavoro, oggi pomeriggio intorno alle 17 a Regalbuto (Enna). A perdere la vita un muratore di 58 anni, Angelo Allegra morto dopo essere precipitato mentre lavorava sul tetto di una abitazione nel centro storico della cittadina.

Non è chiaro se l’uomo sia caduto dal tetto o dall’impalcatura e non si esclude che sia stato un malore a causare la caduta. Saranno le indagini dei carabinieri ad accertare la dinamica dell’incidente, se il ponteggio allestito era a norma e se erano stato rispettate le misure di sicurezza per i lavori in elevazione.

L’uomo nell’impatto, ha riportato gravissime lesioni interne. Inutili i tentativi di rianimazione, Allegra è spirato subito dopo l’arrivo dell’elisoccorso.

© Riproduzione riservata